Необходимо поднять ТИЦ сайта

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  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки150 просмотров

Необходимо поднять тиц сайта отзывов.Сейчас тиц0 pr2. Интересуют только белые методы. Жду предложений с ценами и условиями, и гарантиями.Пишите цену за поднятие тиц на 10 пунктов.

13 лет назад
Aleks1717
Алексей 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

de-seo
Денис 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$50
45 дней

Заявки фрилансеров

de-seo
Денис 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад