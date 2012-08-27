Внутреннняя оптимизация сайта

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Завершен12 заявок307 просмотров

http://www.fabrika-okon.dp.ua

Нужно сделать внутреннюю оптимизацию сайта.

стучите в аську 266420080

13 лет назад
dva81
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Webboy56
Евгений 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Отличный исполнитель! Быстро и качественно. Также оценил его подсказки и советы.
Четкая постановка задачи. Своевременная оплата. Приятно работать с таким заказчиком!

Заявки фрилансеров

Webboy56
Евгений 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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