Привлечь в группу ВКонтакте 10 000 участников

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Закрыт5 заявок142 просмотра

Доброго дня, господа вольно трудящиеся!

Требуется пригласить в магазин в контакте такое кол-во человек, чтобы число участников группы составило около 10 000 человек (реальных людей, а не лиц, предлагающих интимные услуги).

Интересуют сроки и оплата. Обратная связь: [email protected]

13 лет назад
tarnovska
Мария 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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