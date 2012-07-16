группа уже есть возможна ее модернизация для большего удобства(привлекательности), либы вы ее оптимизируете либо мы. Это не сложно. Самый важный вопрос это стоимость за 1000 человек. И какие вообще могут быть ...
Привлечь в группу ВКонтакте 10 000 участников
Доброго дня, господа вольно трудящиеся!
Требуется пригласить в магазин в контакте такое кол-во человек, чтобы число участников группы составило около 10 000 человек (реальных людей, а не лиц, предлагающих интимные услуги).
Интересуют сроки и оплата. Обратная связь: [email protected]
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Необходимо !Быстро! прокачать ТИц с нуля до 50-100 у сайта. Интересуют только реальные работающие предложения (не коммерческие). Писать в личку.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо добавить 2 сайта (тематики: туризм и шоу-бизннес) в каталог DMOZ интересна только реальная услуга по размещению. Оплата за гарантированный результат. Цена договорная, называйте своюПоисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется продвижение в ТОП-3 Ap-perm.ru по запросам. Для указания предложения по продвижению указывайте стоимость и обязательно пишите об используемых Вами методах продвижения. При использовании бирж, называйте их. При использовании автоматизированных площадок, ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо поднять тиц сайта отзывов.Сейчас тиц0 pr2. Интересуют только белые методы. Жду предложений с ценами и условиями, и гарантиями.Пишите цену за поднятие тиц на 10 пунктов.Закрыт13 лет назад
Необходимо продвинуть сайт mpayer.net блогамиЗакрыт13 лет назад
- $250
Доброго времени суток. Требуется продвижение проекта по НЧ НК запросам, на данный момент посещаемость 100 человек в сутки, нужно повысить посещаемость хотя бы до 350 человек. Черные методы использовать строго запрещается, сайт скину в личку, ...Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо раскрутить проект интернет заработка http://www.mpayer.net Особенность данного сайта - это предоставление альтернативного заработка без рекламы. Для понимания, прошу ознакомиться с сайтом. Необходимо раскручивать данный проект белыми методами. Например, ...Завершен13 лет назад
Доброго дня! Необходимо раскрутить группу http://vk.com/make_food и http://www.facebook.com/makefoodru 1. оплата частями по факту выполненных работ. 2. т.к. оплата будет производиться через киви желательно человек из России. ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Ищем сеошника на продвижение магазина строительный материалов ИКС Мастер - http://www.4525252.ru . Задача повышение ранжирования товарных позиции и/или повышение трафика с ПС.Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт13 лет назад