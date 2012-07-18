Ручное размещение ссылки на сайтах, блогах, форум.

Необходим человек на долгосрочную работу, для постинга ссылки на наш проект с околоссылочным текстом (~50-100 символов). Текст сопровождаемый ссылку (1-2 предложения) исполнитель придумывает "в тему текущего обсуждения" ЖИВОГО блога, сайта или форума. Что бы ссылку не забанили за спам.

Желательно иметь свою уникальную базу блогов или искать/составлять её попутно.

Автоматизированный постинг сервисами и программами ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Исполнитель предоставляет ежедневный отчет о проделанной работе, с ссылками на посты.

Ежедневное задание: 20 постов на блоги/сайты и 10-20 постов на форумы. Оплата: до 300$/мес - 5-10$/день в зависимости от кол-ва и качества блогов и форумов и их траста. При качественном выполнении - повышение оплаты. Рабочие дни выбираете сами.

Напишите о себе. Какой опыт постинга. Имееются ли свои базы. Какие подробности хотите уточнить, что обсудить? По итогам выберем 2-х исполнителей. Пишите логин в скайп и время он-лайна.