Вот этого сайта http://matveevip.ru 18.07.2912 12ч 13мин Давайте уточним задачу: Надо разместить наше описание в тег "description" (в админке joomla ввожу, а робот не видит) Поработать с тегами h1 ...
Ручное размещение ссылки на сайтах, блогах, форум.
Необходим человек на долгосрочную работу, для постинга ссылки на наш проект с околоссылочным текстом (~50-100 символов). Текст сопровождаемый ссылку (1-2 предложения) исполнитель придумывает "в тему текущего обсуждения" ЖИВОГО блога, сайта или форума. Что бы ссылку не забанили за спам.
Желательно иметь свою уникальную базу блогов или искать/составлять её попутно.
Автоматизированный постинг сервисами и программами ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Исполнитель предоставляет ежедневный отчет о проделанной работе, с ссылками на посты.
Ежедневное задание: 20 постов на блоги/сайты и 10-20 постов на форумы. Оплата: до 300$/мес - 5-10$/день в зависимости от кол-ва и качества блогов и форумов и их траста. При качественном выполнении - повышение оплаты. Рабочие дни выбираете сами.
Напишите о себе. Какой опыт постинга. Имееются ли свои базы. Какие подробности хотите уточнить, что обсудить? По итогам выберем 2-х исполнителей. Пишите логин в скайп и время он-лайна.
Заявки фрилансеров
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