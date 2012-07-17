Новая региональная группа вконтакте Украина Задачи: 1. Привлечь целевых пользователей в группу 2. Ведущий администратор для регулярных апдейтов группы 3. Идеи для конкурсов их проведение и поддержка ...
Аудит сайта
Необходимо провести аудит сайта http://clck.ru/1IhDd
на предмет выявления ошибок в организации с т.з. поисковых систем
По итогам аудита - Т.З. на исправление ошибок, курирование программных доработок.
Последующее продвижение сайта в ПС, сопровождение.
Заявки фрилансеров
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