Продвинуть группу ВКонтакте

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки118 просмотров

Новая региональная группа вконтакте Украина

Задачи:

1. Привлечь целевых пользователей в группу

2. Ведущий администратор для регулярных апдейтов группы

3. Идеи для конкурсов их проведение и поддержка

Желательно прирост 10-15 пользователей в сутки.

Только вручную, без спама

В комментариях пишите какая часть работы и оплата вас интересует.

Так же нужны примеры вашей работы или положительные отзывы.

В уведомлениях поверхностно опишите алгоритм вашей работы.

13 лет назад
promenad
Проминь 
51 год
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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