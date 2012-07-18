Поисковое продвижение сайта

Сайт http://bestkidsapps.ru — посвященный детским играм для смартфонов.

Необходимо поднять сайт по определенным запросам в Google/Yandex без привязки к региону (Украина, Россия, Беларусь, Казахстан): детские игры для ipad, детские игры для iphone, детские игры для Android.

"Белые" методы продвижения.

Сайт сделан на wordpress. Все необходимы изменения я делаю сам.

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