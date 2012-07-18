Необходим человек на долгосрочную работу, для постинга ссылки на наш проект с околоссылочным текстом (~50-100 символов). Текст сопровождаемый ссылку (1-2 предложения) исполнитель придумывает "в тему текущего обсуждения" ЖИВОГО блога, сайта или форума. Что бы ...
Поисковое продвижение сайта
Сайт http://bestkidsapps.ru — посвященный детским играм для смартфонов.
Необходимо поднять сайт по определенным запросам в Google/Yandex без привязки к региону (Украина, Россия, Беларусь, Казахстан): детские игры для ipad, детские игры для iphone, детские игры для Android.
"Белые" методы продвижения.
Сайт сделан на wordpress. Все необходимы изменения я делаю сам.
Оплата возможна через безопасную сделку или на ваше усмотрение.
Указывайте ваши условия, стоимость работ, сроки в ваших предложениях.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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