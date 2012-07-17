Продвижение сайта в Яндекс/Гугл

Здравствуйте господа фрилансеры.

Интересует продвижение веб-сайта по следующим ключевым словам:

"Курсы английского языка, Курсы немецкого языка, Курсы французского языка, Курсы испанского языка, Курсы английского языка для школьников, Курсы французского языка для школьников, Курсы испанского языка для школьников, Курсы английского языка для детей, Курсы немецкого языка для детей, Курсы французского языка для детей, Курсы испанского языка для детей, Курсы английского языка в Санкт-Петербурге, Курсы немецкого языка в Санкт-Петербурге, Курсы французского языка Санкт-Петербурге, Курсы испанского языка Санкт-Петербурге, Курсы английского языка в приморском районе, Курсы немецкого языка в приморском районе, Курсы французского языка в приморском районе, Курсы испанского языка в приморском районе, Курсы иностранных языков, Курсы иностранных языков в Санкт-Петербурге, Курсы иностранных языков в приморском районе, Курсы иностранных языков для детей, Курсы иностранных языков для школьников"

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Регион Санкт-Петербург.

Домен новый.

Контента нет. (кстати хотелось бы узнать стомость контента отдельно. для всех страниц сайта. ориентировочно по 800 символов на страницу)

Хотелось бы узнать стоимость продвижения по данным словам какие результаты и какие сроки?

Интересует первая страница в яндексе.

Адрес сайта прикрепляю в текстовый файл. См.