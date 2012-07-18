Продвинуть сайт в поисковике www.e-car.kg

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок121 просмотр

Задача стоит раскрутить сайт www.e-car.kg сайт находиться в зоне kg (Кыргызстан)

сейчас через поисковик заходит около 100 человек в день надо вывести в топ по google, yandex, rambler,mail.ru

вот если пример через www.google.kg зайти набрать слово "продажа авто" сайт стоит на 1 страницы в самом низу

вот теперь задача стоит вывести по всем словам на 3-5 место в том по зоне kg это легко по сравнению с другими зонами если кто может больше тоже будет хорошо. Тут конкретные слова по ним надо вывести смотрите оценивайте

сразу пишите цену конкретные сроки если за слово тогда за каждое слово если вообщем то вообщем сразу говорю кто будет писать типа можем обсудить или готов выполнить сразу говорю в игнор попадаете указывайте цену и сроки + контакты больше нечего вот слова

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кыргызстан

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audi

lexus

mersedes

13 лет назад
blackberry1
Андрей 
44 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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