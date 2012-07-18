Продвижение фитнес-портала

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  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт10 заявок162 просмотра

Добрый день.

Интересует продвижение фитнес-портала stayfit.ru, сейчас посещаемость около 250 посетителей в день.

Предложите стратегии и оценочные бюджеты. НЕ интересует создание страниц со статьями под запросы. Интересует рост трафика по запросам типа "фитнес москвы", "фитнес СВАО", "фитнес клубы вднх" и т.п.

13 лет назад
doublethinker
Павел 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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