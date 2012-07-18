Добрый день. Необходимо продвижение сайта http://lagash.ru в топ Yandex/Google Сайт молодой 3 месяца. Сайт сделан на wordpress. Писать мне в Skype: kirill745
Продвижение фитнес-портала
Добрый день.
Интересует продвижение фитнес-портала stayfit.ru, сейчас посещаемость около 250 посетителей в день.
Предложите стратегии и оценочные бюджеты. НЕ интересует создание страниц со статьями под запросы. Интересует рост трафика по запросам типа "фитнес москвы", "фитнес СВАО", "фитнес клубы вднх" и т.п.
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