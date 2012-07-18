Раскрутка публичной страницы ВКонтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки110 просмотров

На протяжении полугода существовал паблик на платформе сайта вконтакте.

18 июня был заблокирован без возможности восстановления.

На данный момент проект нуждается в интенсивном толчке для возрождения. Аудитория на сейчас всего 1500 пользователей. До блокировки аудитория доходила до количества 117 000 человек.

Предлагайте свою цену и время на выполнение.

13 лет назад
Nevechnaya
Кристина 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Ручное размещение ссылки на сайтах, блогах, форум.

    $250

    Необходим человек на долгосрочную работу, для постинга ссылки на наш проект с околоссылочным текстом (~50-100 символов). Текст сопровождаемый ссылку (1-2 предложения) исполнитель придумывает "в тему текущего обсуждения" ЖИВОГО блога, сайта или форума. Что бы ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • В ТОП10 по региону по одному запросу

    $100

    Качественный сайт эскорт услуг, уникальные контент. Сейчас сайт на 20 месте Яндекса и 4 Гугла по этому запросу. Нужно вывести в ТОП10 в Яндексе по одному запросу (wordsat – 30183) по региону за минимальные сроки. ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Продвижение сайта

    сайт atm.zp.ua ключевые слова: Блок монтажный Таль ручная Таль электрическая Цепи круглозвенные Талреп Захваты магнитные Лебёдки Зажим для каната Средства крепления Стропы ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Продвинуть сайт в поисковике www.e-car.kg

    Задача стоит раскрутить сайт www.e-car.kg сайт находиться в зоне kg (Кыргызстан) сейчас через поисковик заходит около 100 человек в день надо вывести в топ по google, yandex, rambler,mail.ru вот если пример через www.google.kg ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Продвижение сайта

    $100

    Добрый день. Необходимо продвижение сайта Graphtec.in.ua в топ 5 Google по ключевым запросам: - Режущий плоттер - Режущие плоттеры - Режущий плоттер купить - Graphtec ...

    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • SEO-оптимизация контента для сайта (только Киев)

    $1000

    В наличии контентный материал для сайта туристической тематики - статьи, информация о странах, курортах и т.п. (более 100 статей) Задача: произвести внутренние работы по поисковой оптимизации контента (релевантность коммерческим запросам) ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Поисковое продвижение сайта

    Сайт http://bestkidsapps.ru — посвященный детским играм для смартфонов. Необходимо поднять сайт по определенным запросам в Google/Yandex без привязки к региону (Украина, Россия, Беларусь, Казахстан): детские игры для ipad, детские игры для iphone, ...

    AndroidWordPress
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Продвижение сайта в Яндекс/Гугл

    Здравствуйте господа фрилансеры. Интересует продвижение веб-сайта по следующим ключевым словам: "Курсы английского языка, Курсы немецкого языка, Курсы французского языка, Курсы испанского языка, Курсы английского языка для школьников, Курсы французского языка для ...

    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Раскрутка группы ВКонтакте

    Здравствуйте, нужна раскрутка группы свадебного салона (добавить людей) вконтакте http://vk.com/club37872294 Нужно добавить людей по этим критериям: Украина/Черкассы/девушки/возраст 18-35/семейное положение: помолвленна/не замужем/есть друг/влюблена Спасибо, кто готов сделать?

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад