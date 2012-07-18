Раскрутка публичной страницы ВКонтакте

На протяжении полугода существовал паблик на платформе сайта вконтакте.

18 июня был заблокирован без возможности восстановления.

На данный момент проект нуждается в интенсивном толчке для возрождения. Аудитория на сейчас всего 1500 пользователей. До блокировки аудитория доходила до количества 117 000 человек.

Предлагайте свою цену и время на выполнение.