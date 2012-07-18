Поддержка группы и продвижение в Одноклассниках

Нужно раскрутить группу. конкурсы может розыгрыши нужно постепенно развивать создавать общение в группе с разных аккаунтов и тд. кому интересно. бюджет небольшой но постоянный. пишите можно в личку. Предпочтение тем у кого будет интересная идея развития группы а то все группы как одна похожие друг на друга это неинтересно