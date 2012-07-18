Привлечь покупателей

Есть сайт по недвижимости и иммиграции за рубежом. Трафика почти нет, сайт не продвигается. Нужно оценить перспективы развития и за оплату и процент от прибыли поднять проект. Вопросы вида: покажите список запросов, а я посчитаю, просьба не задавать. Спасибо.