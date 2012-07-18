Привлечь покупателей

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Закрыт2 заявки110 просмотров

Есть сайт по недвижимости и иммиграции за рубежом. Трафика почти нет, сайт не продвигается. Нужно оценить перспективы развития и за оплату и процент от прибыли поднять проект. Вопросы вида: покажите список запросов, а я посчитаю, просьба не задавать. Спасибо.

13 лет назад
bigrastor
Андрей 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров