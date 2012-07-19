Продвижение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт29 заявок288 просмотров

Есть сайт, который нужно продвигать.

Гугл, Яндекс по РБ, РФ

Ключевики - порядка 20, в основном СЧ.

Хотелось бы от вас: сумму (в среднем) в месяц, за которую взялись бы работать.

13 лет назад
unnownperson
Николаева 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров