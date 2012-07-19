Добавить 200 живых людей в группу Одноклассники

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки228 просмотров

Параметры людей:

-Возраст: 25-40

-Пол: М-Ж ( 50 на 50 )

-Город: Москва

Время выполнения: 1-3 дня

Оплата будет произведена через 3-е суток после выполнения задания, после проверки на ботов.

Оплата: 200 рублей

13 лет назад
tech1965
Андрей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров