Необходимо настроить Яндекс директ.
Добавить 200 живых людей в группу Одноклассники
Параметры людей:
-Возраст: 25-40
-Пол: М-Ж ( 50 на 50 )
-Город: Москва
Время выполнения: 1-3 дня
Оплата будет произведена через 3-е суток после выполнения задания, после проверки на ботов.
Оплата: 200 рублей
Заявки фрилансеров
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