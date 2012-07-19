Нарастить ТИЦ/PR

Необходимо увеличить ТИЦ/PR. ТИЦ нужно увеличить хотя бы до 20–30, PR - хотя бы 2. Сейчас ТИЦ/PR = 0.

Адрес сайта — http://mcasterlive.ru

Продвижение производить только размещением статей в белых каталогах на медицинскую тематику. Статьи уже написаны (порядка 50 статей с уникальностью не менее 95%). Каталоги должны индексироваться Yandex.

Во многих каталогах статьи уже добавлены. К сожалению этого не хватает, чтобы поднять ТИц.

Возможно профессионалы подскажут другие методы более действенные. Готов рассмотреть.

После проведения работ просьба предоставить отчет о проделанной работе по размещению статей в белых каталогах.

Пишите цены в USD и сроки.

Оплата - WMZ, ЯД или банковский перевод.