Дипломная работа

тема: Технико--экономическое обоснование плана организации производства медного проката на действующем предприятии.

Пишем про производство медного проката, а потом в частности рассматриваем медный пруток и про него делаем расчетную часть.

Данные для расчета дает преподаватель после просмотра 1 и 2 раздела.