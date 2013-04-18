Курсовая по Государственному и муницип. управлению

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Тема: Совершенствование организации контроля за исполнением управленческих решений, принимаемых в органе муниципального управления (на примере администрации Истринского муниципального района Московской области

Объем: 30 стр.

Срок: 22.04

Оплата: 1000 руб.

План:

Введение

Глава 1. Решения в системе государственного и муниципального управления

1.1. Сущность и содержание управленческих решений

1.2. Формы разработки и реализации управленческих решений. Организация контроля за исполнением решений

Глава 2. Анализ системы организации контроля за исполнением управленческих решений, принимаемых в органе муниципального управления

2.1 Характеристика деятельности объекта исследования – администрации МО «Истринский муниципальный район» Московской области

2.2 Анализ действующих форм и методов контроля за исполнением управленческих

решений в администрации МО «Истринский муниципальный район»

Глава 3. Разработка предложений по решению проблем в системе контроля за исполнением управленческих решений, принимаемых в администрации МО «Истринский муниципальный район»

3.1 Внедрение автоматизированной системы контроля за исполнением управленческих

решений

3.2 Эффективность предложенных мероприятий

Заключение

Список источников

Антиплагиат: 85 %

12 лет назад
kelena27
Елена 
41 год
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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