Экономическая география

$10
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Закрыт2 заявки110 просмотров

Необходимо написать реферат на тему "Сельскохозяйственное производство в Мексике".

Объём 10-15 стр., срок 21 апреля

Стоимость 350 р.

12 лет назад
Breezeblock
Горбунова 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

sgvbelly
Галина 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
$10
3 дня

Заявки фрилансеров

sgvbelly
Галина 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад

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