Предмет: Коммуникационный менеджмент Тема: Социокультурные барьеры в организации коммуникации План главы Глава 2 Способы «обезоруживания» социокультурных барьеров 2.1 Факторы повышения эффективности коммуникации 2.2 Преодоление барьеров при иноязычном общении ...
Коммуникационный менеджмент
Курсовая работа
Тема: Особенности профессиональной деятельности специалиста по коммуникации в многонациональных коллективах
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