Коммуникационный менеджмент

$33
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок83 просмотра

Курсовая работа

Тема: Особенности профессиональной деятельности специалиста по коммуникации в многонациональных коллективах

С практической частью, на примере организации Teleperfomance

План выслать сегодня до вечера

Уникальность от 80%

12 лет назад
Elena_Ish
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров