Глава курсовой

$16
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Предмет: Коммуникационный менеджмент

Тема: Социокультурные барьеры в организации коммуникации

План главы

Глава 2 Способы «обезоруживания» социокультурных барьеров

2.1 Факторы повышения эффективности коммуникации

2.2 Преодоление барьеров при иноязычном общении

Сдать завтра до 15.00 по мск

уникальность от 85%

стоимость - 500 р

12 лет назад
Elena_Ish
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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