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Глава курсовой
Предмет: Коммуникационный менеджмент
Тема: Социокультурные барьеры в организации коммуникации
План главы
Глава 2 Способы «обезоруживания» социокультурных барьеров
2.1 Факторы повышения эффективности коммуникации
2.2 Преодоление барьеров при иноязычном общении
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