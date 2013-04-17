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Закрыт2 заявки145 просмотров

Дипломная работа СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЖИЛЬЯ И ЖИЛИЩНЫХ УСЛУГ

Срок 18 дней

Цена?

Имеется план во вложении и методичка!

12 лет назад
sd0407
38 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
21 отзыв

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Нет заявок фрилансеров