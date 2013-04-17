Тема работы: Налоговая система России и Украины, сравнительный анализ. Содержание работы Введение Глава 1. Налогообложение в системе государственного регулирования экономики 1.1. Система налогообложения: сущность, структура, цели и задачи ...
Реферат
дисциплина: Теория и методика ЭХО
тема: 1, или 2, или 13
на выбор
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