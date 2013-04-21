4 реферата по лингвистике

реферат должен быть на русском с примерами на китайском языке список литературы

Темы:

1. структура наречия в китайском языке (15 стр.)

2. синтаксические функции наречия в китайском языке (15 стр.)

3. виды наречия в китайском языке (20 стр.)

4. сравнение наречий в китайском языке с наречиями в русском их общие и отличительные черты (15 стр.)

Срок для всех - 21.04.13

Можно взять как все темы, так и какую-то одну (тогда нужно 4 исполнителя).