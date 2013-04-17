Срочный диплом по туризму

"Анимационный менеджмент в туризме"

Специальность : Специалист по социально-культурному сервису и туризму. Преддипломную практику проходила в городе Краснодар В гостинице "Норд Авеню" И практическая часть должна быть по этому отелю якобы я сама разработала Анимационный продукт есть наброски. к 18.04. нужно чтоб была готова 1 ая и 2ая глава в черновом варианте

Содержание

Введение

Глава 1. Теоретические аспекты анимационных услуг предоставляемых предприятиями сферы сервиса

1.1.Понятие и сущность анимационных услуг

1.2.Анимационный гостиничный менеджмент

1.3.Типология, виды ,функции анимации в туризме

Глава 2. Анализ анимационной деятельности в г. Краснодар

2.1. ?

2.2. Исследование анимационной деятельности предприятий города Краснодар

Глава 3 ?

3.1 Характеристика гостиничного комплекса « Норд Авеню»

3.2. Разработка анимационной программы « Школа Волшебников» 3.3.Фнансовая стоимость и рентабельность предложенной для предприятия

3.3.Обоснование анимационной программы для детей «Школа Волшебников»

Заключение

Список использованной литературы

Приложение