Дипломная работа

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Тема: " Проект реконструкции автомобильной дороги Москва Рязань Пенза Самара Челябинск в Щацком районе Рязанской области протяженностью 10.3 км."

170-180 страниц 11 чертежей в электронном виде. Ссылка для скачивания файлов: http://files.mail.ru/E5E48A08B722410FB8409DC0DA9E96F3

Файлы будут храниться до 17.05.2013

12 лет назад
aga-18
34 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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