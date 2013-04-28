Курсовая - финансы

$40
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Завершен2 заявки115 просмотров

Нужно сделать курсовую по финансам.

Объём 25–30 страниц.

Тема: Податкове регулювання в системі податкового менеджменту

Сроки: 8 дней

План:

Вступ

Розділ 1:Сутність, зміст і призначення податкового регулювання

Розділ 2:Методи податкового регулювання та їх ефективність в умовах України

Розділ 3:Проблеми та основні напрямки вдосконалення системи податкового регулювання в Україні

Висновки

Список використаних джерел

Прикрепляю методические указания, в них цветом выделил главные требования

12 лет назад
Hawk
34 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

tiapa
37 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$40
3 дня
Отличное выполнение работы. Однозначно, рекомендую как ответственного и грамотного автора.
Четко формулирует задание, мгновенная оплата. Сотрудничеством довольна на 100%.

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tiapa
37 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад