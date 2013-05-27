Диплом – Политология

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Завершен4 заявки124 просмотра

Здравствуйте!

Требуется выполнить диплом на тему Лоббисткая деятельность в Российской Федерации: политико-управленческий аспект.

Срок – 30 апреля.

Объем – 80 страниц.

Есть план и курсовая.

12 лет назад
swetilo
Ирина 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

estrella1983
Наталья 
41 год
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$215
14 дней
Качественная работа за короткий срок!
спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

estrella1983
Наталья 
41 год
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад

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