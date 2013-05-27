Нужен: кандидат наук, научный сотрудник, аспирант Код специальности: 05.04.03 "Машины и аппараты, процессы холодильной и криогенной техники, систем кондиционирования и жизнеобеспечения" Можно что-то близкое. С опытом написания и проведения научных ...
Диплом – Политология
Здравствуйте!
Требуется выполнить диплом на тему Лоббисткая деятельность в Российской Федерации: политико-управленческий аспект.
Срок – 30 апреля.
Объем – 80 страниц.
Есть план и курсовая.
Выбранный исполнитель
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