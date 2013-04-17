Реферат по КСЕ

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Закрытнет заявок108 просмотров

Предмет, дисциплина: Концепция современного естествознания

Тема работы: Успехи органической химии в ХХ веке.

Тип работы: Реферат

Содержание: Теория

Объем работы: 8-10

Срок выполнения: 3 дня

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12 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

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