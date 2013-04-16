Тема: Выдающиеся архитектурные памятники древности как цель путешествия. Объем по 30 страниц по каждой работе , оригинальность очень строго не ниже 80%, сноски, в каждой работе: введение, заключение, объект, предмет исследования, задачи, ...
Бух. учет - 1 глава (теория)
нужно написать первую главу
теоретическую
только сначала план составить
35 стр.
тема: БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ
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