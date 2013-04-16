Бух. учет - 1 глава (теория)

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Закрыт2 заявки120 просмотров

нужно написать первую главу

теоретическую

только сначала план составить

35 стр.

тема: БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ

12 лет назад
lenapr
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

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