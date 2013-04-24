Курсовая по географии

Тема: Курорты мира и их типология (на примере разных стран и регионов мира)

Объем по 30 страниц по каждой работе , оригинальность очень строго не ниже 80%, сноски, в каждой работе: введение, заключение, объект, предмет исследования, задачи, цели.

Срок: 24.04.2013

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