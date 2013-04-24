Курсовая - Профессиональная этика и этикет

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Закрыт4 заявки99 просмотров

Тема: Этика специалиста социально-культурного сервиса и туризма

Объем по 30 страниц по каждой работе , оригинальность очень строго не ниже 80%, сноски, в каждой работе: введение, заключение, объект, предмет исследования, задачи, цели.

Срок: 24.04.2013

Жду ответ по цене и возможности выполнения!

12 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров