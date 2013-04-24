Курсовая.Предмет: таможенный менеджмент Тема : Роль банков, иных кредитных и финансовых учреждений и платежных систем в формировании цепей поставок в сфере таможенных услуг.
Курсовая - Профессиональная этика и этикет
Тема: Этика специалиста социально-культурного сервиса и туризма
Объем по 30 страниц по каждой работе , оригинальность очень строго не ниже 80%, сноски, в каждой работе: введение, заключение, объект, предмет исследования, задачи, цели.
Срок: 24.04.2013
Жду ответ по цене и возможности выполнения!
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