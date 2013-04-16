Диплом по экономике

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Дипломный проект на тему "Экономическая оценка инновационной предпринимательской идеи организации производства труб с интенсификацией теплообмена"

Московский гос. металлургический институт, кафедра экономики и менеджмента

подробности по заданию в прикрепленном файле.

В откликах, пожалуйста. указывайте срок выполнения и стоимость работы.

12 лет назад
BagiraBlack
Наталья 
62 года
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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