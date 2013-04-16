Реферат - Основы теории управления

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Закрыт3 заявки90 просмотров

Тема:

Кибернетика как наука управления

объем 15 стр

Антиплагиат от 60 проц

Срок 2 дня

Цена?

12 лет назад
zao4ka
53 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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