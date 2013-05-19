Дипломная работа

тема работы - Повышение эффективности маркетинговой деятельности спортивной организации на примере фитнес клуба "любой московский фитнес клуб"

срок - 3 дня

одно из главных условий что быв дипломной работе в третье главе был фин эффект

то есть за счет чего то должна повысится прибыль итд и маркетинговое исследование на сколько я правильно понимаю

план и 1 глава готова.нужно написать 2 ,3 главу ( по 25 листов) - в приложении