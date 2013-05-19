Дипломная работа

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен2 заявки118 просмотров

тема работы - Повышение эффективности маркетинговой деятельности спортивной организации на примере фитнес клуба "любой московский фитнес клуб"

срок - 3 дня

одно из главных условий что быв дипломной работе в третье главе был фин эффект

то есть за счет чего то должна повысится прибыль итд и маркетинговое исследование на сколько я правильно понимаю

план и 1 глава готова.нужно написать 2 ,3 главу ( по 25 листов) - в приложении

12 лет назад
willwork5
Евимов 
43 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов

Выбранный исполнитель

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$100
2 дня
Дипломная написана хорошо,спасибо

Заявки фрилансеров

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Реферат

    предмет:Сельскохозяйственное строительство требования: Работа содержит: Вопросы: 1.что такое корозийное стойкость матерьяла. Дать характеристику матерьяла. 2.Какого рода усилия воспринимают в железобетонной конструкции бетон и ароматура. 3. Дайте характеристику органическим и ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Реферат

    предмет:сооружение и оборудование для хранения продукции растениеводства и животноводства требования: Вопросы: 1.Размещение продукции в хранилище с РГС 2.контроль в буртах и траншеях за хранением картофеля о овощей 3.Конвейерный воздушный ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Диплом по ПГС

    Часть ТСП и ОУПС для Профилактория дома отдыха, специальность ПГС Объем - 40стр. Срок - 1.05.13 нужна полностью часть ТСП для диплома по специальности ПГС. Стройгенпланы, календарный график, выбор кранов и т.д. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать 1 главу к диплому лингвистика

    $50

    Добрый день, Есть диплом на тему: "Метаязыковая функция языка в современных песнях (на основе английского и русского языков)" ============================================================================= Требуется написать 1 главу: Глава 1 ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Помощь в написании дипломной работы

    $250

    Диплом на тему транспортного обслуживания туристических путешествий. До 90 страниц. Проверка на плагиат. Так же необходима речь на защиту до 10 минут (возможно с визуальной презентацией).

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Накопировать курсовые

    $33

    Следует на копировать курсовых (4 шт.) из интернета по данным темам и подогнать их чтоб в них оригинальность была не менее 35%, можно что угодно перерабатывать, хоть введение хоть что, на ваше усмотрение. Все темы ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Курсовая - строительная механика

    Во вложении задание и примеры работ,что не поместилось, вышлю исполнителю. Это дал преподаватель , вместо методички. Рекомендована книга: Справочник по строительной механике корабля Ю.А.Симанского

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад