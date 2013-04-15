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предмет:Сельскохозяйственное строительство

требования:

Работа содержит: Вопросы:

1.что такое корозийное стойкость матерьяла. Дать характеристику матерьяла.

2.Какого рода усилия воспринимают в железобетонной конструкции бетон и ароматура.

3. Дайте характеристику органическим и неорганическим тепло изоляционным матерьялом и область их применения.

Требования к работе: стандартное оформление, введение , вывод, список литературы обязательно.

обьем 20стр

12 лет назад
katya-iqc
Катя 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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