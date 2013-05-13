Помощь в написании дипломной работы

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Завершен4 заявки134 просмотра

Диплом на тему транспортного обслуживания туристических путешествий. До 90 страниц. Проверка на плагиат. Так же необходима речь на защиту до 10 минут (возможно с визуальной презентацией).

12 лет назад
kolpakov
45 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

estrella1983
Наталья 
41 год
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$200
10 дней
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Заявки фрилансеров

estrella1983
Наталья 
41 год
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад