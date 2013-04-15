Курсовая - финансы

$30
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Предмет: Финансы

Тема: Фондовый рынок и проблемы его развития в России.

Объем: 35 стр.

Срок: 20.04

Оплата: 900 руб. оплата в течении 20 дней.

План:

Введение

1. Теоретическая часть

2 Практическое задание: проанализировать общие корреляционные связи: мировых цен на нефть, золото, индекса ММВБ, S&P500

http://www.mfua.ru/studentu/ucheb_resurs/materials/orab.php

Заключение

Список литературы

Дополнительная информация:

в соответствии с требовании МФЮА http://www.mfua.ru/studentu/ucheb_resurs/materials/orab.php

Поля в миллиметрах: Верхнее 20, Нижнее 20, Правое 10, Левое 30

12 лет назад
kelena27
Елена 
41 год
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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