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Курсовая работа по микроэкономике
Тема курсовой работы: Новые технологии и их роль в современном мире.
Объем 25-30 стр
Оригинальность по системе антиплагиат.ру не менее 80%
Литература не позже 2008 г
Cроки сдачи : 19.04.13 до 12:00 по мск
Требуется план
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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