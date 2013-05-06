Курсовая работа по микроэкономике

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Завершен3 заявки100 просмотров

Тема курсовой работы: Новые технологии и их роль в современном мире.

Объем 25-30 стр

Оригинальность по системе антиплагиат.ру не менее 80%

Литература не позже 2008 г

Cроки сдачи : 19.04.13 до 12:00 по мск

Требуется план

12 лет назад
studentmgsu
Дмитрий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$40
5 дней
Как всегда все на высшем уровне. С Натальей приятно работать всегда идет навстречу заказчику.
Сотрудничеством довольна, рекомендую, как надежного заказчика.

Заявки фрилансеров

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад