Курсовая работа по микроэкономике

Тема курсовой работы: Новые технологии и их роль в современном мире.

Объем 25-30 стр

Оригинальность по системе антиплагиат.ру не менее 80%

Литература не позже 2008 г

Cроки сдачи : 19.04.13 до 12:00 по мск

Требуется план