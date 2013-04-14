Корпоративные финансы - Срочно

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Презентация примерно из 10 слайдов :

- 1-2 сл. нормативно-правовое поле, регулирующее вопрос

- 1-2 сл. организационная структура (орг. структура, отдел предприятия, холдинг или горизонтально/вертикально интегрированное предприятие и т.д. - т. е. к какому предприятию применимо)

- 3-4 сл. методология (формулы, цифры, показатели и т. п.)

- 1-2 сл. финансирование (финансовые источники, финансовые показатели и т. п.)

нужна презентация на любую из тем.

СРОЧНО!

12 лет назад
lenapr
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

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