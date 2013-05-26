Диплом по журналистике - анализ газеты КП

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Завершен1 заявка90 просмотров

Cpaвнитeльный aнaли3 гa3eты «КoMcoMoльcкaя пpaвдa» 3a 1990 г. и coвpeMeнныx и3дaний.

50 стр

план и введение на утверждение.

после утверждения - по главам.

срок-стоимость?

12 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

vseznajka
Марина 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$150
10 дней
Работа пока идет. все хорошо.
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Заявки фрилансеров

vseznajka
Марина 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад