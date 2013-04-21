Курсовая по дефектологии (психология)

Особенности рисунка детей с ЗПР

Срок - 21.04.13

Объем: 60 стр.

Обязателльно прохождение практики. Обследование 2-х групп. 1) детей с нормой 10 чел.2) детей с ЗПР 10 чел. Каждого ребенка по 3 методики. Так же составление протоколов по обследованию.

Требования вышлю исполнителю.