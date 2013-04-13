Диплом по педагогике/музыке

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Закрыт6 заявок159 просмотров

Тема: "Развитие музыкальных способностей у детей младшего школьного возраста."

Объем: 40-45 стр

Сроки: До 10 мая

Диплом будет проведен по системе антиплагиат. Обязательное условие - Уникальность текста более 75% по антиплагиату.

Интересуют цены и готовность приступить.

12 лет назад
vagonn
Михаил 
33 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров