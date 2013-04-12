Здравствуйте, рассмотрите, пожалуйста, следующий заказ. Требуется выполнение курсовой работы по дисциплине “ Железобетонные и каменные конструкции “ Вариант - определяется исходя из шифра (номера зачетки) заказчика – ...
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Специальность организация производства. Курсовой.
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