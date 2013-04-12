дипломная работа по лингвистике, русский язык.
Курсовая работа - Железобетонные конструкции
Здравствуйте, рассмотрите, пожалуйста, следующий заказ.
Требуется выполнение курсовой работы по дисциплине “ Железобетонные и каменные конструкции “
Вариант - определяется исходя из шифра (номера зачетки) заказчика –
10041034427
Методичка прилагается к проекту.
Условия сотрудничества и требования к оформлению работ просим скачать по ссылке и ознакомиться:
http://yadi.sk/d/GyCzLVAK1zQcx
Требования к оформлению применять в части, не противоречащей требованиям основных методических материалов по заказу.
Программу для открытия методички в формате .djvu можете скачать по ссылке:
http://yadi.sk/d/zmJMLeQs1zQW9
В заявках — обязательно указывать стоимость и срок исполнения.
Для исполнителей, имеющих положительные отзывы – возможна частичная предоплата.
Также возможно проведение сделок с гарантией сайта (СБР).
Ждем Ваших предложений.
Заявки фрилансеров
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