Курсовая работа - Железобетонные конструкции

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Здравствуйте, рассмотрите, пожалуйста, следующий заказ.

Требуется выполнение курсовой работы по дисциплине “ Железобетонные и каменные конструкции “

Вариант - определяется исходя из шифра (номера зачетки) заказчика –

10041034427

Методичка прилагается к проекту.

Условия сотрудничества и требования к оформлению работ просим скачать по ссылке и ознакомиться:

http://yadi.sk/d/GyCzLVAK1zQcx

Требования к оформлению применять в части, не противоречащей требованиям основных методических материалов по заказу.

Программу для открытия методички в формате .djvu можете скачать по ссылке:

http://yadi.sk/d/zmJMLeQs1zQW9

В заявках — обязательно указывать стоимость и срок исполнения.

Для исполнителей, имеющих положительные отзывы – возможна частичная предоплата.

Также возможно проведение сделок с гарантией сайта (СБР).

Ждем Ваших предложений.

12 лет назад
qua1ity
Иван 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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