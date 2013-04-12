Курсовая работа по политологии

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Закрыт3 заявки122 просмотра

Тема: "Политическое развитие современной России в аспекте прогнозирования"

Есть план работы.

Объем – 40 л.

Срок – 20 апреля.

12 лет назад
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7 лет назад

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