Курсовая по налоговой

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Завершен1 заявка140 просмотров

Нужна курсовая: Анализ налоговой политики организации и оценка ее эффективности (на примере ОАО «Магнит»).

Объем: 30-35 стр.

Сроки: до вечера 21.04.2013

Курсовая будет проведена на антиплагиат. Обязательное требование: уникальность текста более 75% по антиплагиату.

Интересуют ваши расценки и готовность выполнить заказ в сроки.

12 лет назад
vagonn
Михаил 
33 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

sneg_inka
Ольга 
42 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$65
7 дней
Отличная работа, сделана на высшем уровне, все условия соблюдены. Спасибо.
Хороший заказчик!Приятно было поработать!

Заявки фрилансеров

sneg_inka
Ольга 
42 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад