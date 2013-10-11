Курсовая по налоговой

Нужна курсовая: Анализ налоговой политики организации и оценка ее эффективности (на примере ОАО «Магнит»).

Объем: 30-35 стр.

Сроки: до вечера 21.04.2013

Курсовая будет проведена на антиплагиат. Обязательное требование: уникальность текста более 75% по антиплагиату.

Интересуют ваши расценки и готовность выполнить заказ в сроки.