Курсовая по логистике

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необходимо выполнить курсовую по транспортной логистике с практической частью. задания для практической части прикрепляю. срок - завтра вечер

12 лет назад
AnnaPatrusheva
Анна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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