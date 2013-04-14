Электрическая схема вторичного источника питания.

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Нужно произвести разводку платы для вторичного источника питания космического аппарата. И оформить схему электрическую принципиальную и спецификацию.

12 лет назад
Dudd1ts
Сергей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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