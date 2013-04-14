Срочно нужно 2 подпункта диплома на украинском

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Сегодня, до 23 часов нужно 2 подпунка диплома на украинском языке со сносками на литературу (10-15) в каждом подпункте. Каждий подпункт 12-15 страниц.

Тема диплома "Розвиток сфери інтелектуальної власності в умовах глобалізації"

Подпункты:

2.2. Динаміка основних показників щодо розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні.

2.3. Оцінка можливостей участі України у міжнародному обміні інтелектуальною власністю

Оплата 150 грн

12 лет назад
vedana520
Оксана 
34 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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